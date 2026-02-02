Поездка с последствиями: домогательства в такси обернулись арестом

В Саатлинском районе арестован таксист, делавший непристойные предложения пассажирке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел на территории Саатлинского района.

Потерпевшая обратилась в районный отдел полиции и заявила, что водитель такси, в которое она села, чтобы доехать до дома, на протяжении всей поездки делал ей предложения аморального характера.

В связи с жалобой было проведено расследование, водитель — 23-летний О.Магеррамов — был задержан и доставлен в отдел полиции. Собранные в отношении него материалы были направлены в суд для дачи правовой оценки. Решением суда О.Магеррамов был приговорен к 8 суткам административного ареста.