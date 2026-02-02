Власти Турции опровергли видео о «пытках над турецким ребенком» в рамках «дела Эпштейна» - ФОТО

После публикации новых документов по делу Джеффри Эпштейна в турецком сегменте соцсетей стало распространяться видео, вызвавшее широкий общественный резонанс.

В сопроводительных записях к опубликованным кадрам утверждалось, что на них якобы запечатлены пытки над турецким ребенком, произносящим слова: «прости меня, Артур».

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции заявил, что данное видео не имеет отношения ни к Турции, ни к турецкому ребенку.

По данным Центра, указанные кадры относятся к инциденту, освещавшемуся в бразильских СМИ в январе 2021 года, и являются записью случая насилия отца над ребенком в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Также отмечается, что ребенок на видео говорит на португальском языке.

В заявлении подчеркивается, что данная публикация уже ранее опровергалась, а ее повторное распространение в отрыве от контекста расценивается как преднамеренная дезинформация. Власти призвали общественность быть внимательнее и не поддаваться на непроверенные и ложные сообщения.

Источник: Haberler





