 Генералы теперь будут работать в звании «полковников»
Генералы теперь будут работать в звании «полковников»

First News Media17:01 - Сегодня
Генералы теперь будут работать в звании «полковников»

Приказом генпрокурора Кямрана Алиева генерал юстиции Шафаят Имранов назначен прокурором Абшеронского района, а Фуад Мамедов — прокурором Тертерского района. В связи с этими назначениями оба офицера, работавшие в военной системе, уволены с действительной военной службы в запас.

Шафаяту Имранову и Фуаду Мамедову при переходе на службу в органы гражданской прокуратуры не было повторно присвоено звание «генерала». На своих нынешних должностях они будут работать в качестве старших советников юстиции (соответствует званию полковника).

Для справки отметим, что согласно требованиям законодательства, военнослужащий не может проходить службу в органах гражданской прокуратуры, в том числе в должности районного прокурора. По этой причине лица, работающие в системе военной прокуратуры, при назначении в гражданские органы прокуратуры увольняются с действительной военной службы в запас.

В то же время, согласно действующему закону об эквивалентности чинов, лицо, носящее звание «генерала» на военной службе, не может автоматически сохранить это звание в гражданской прокуратуре. Присвоение звания «генерала» (государственного советника юстиции) в гражданских органах прокуратуры осуществляется только на основании отдельного распоряжения.

На данный момент в стране только прокурор Нахчыванской Автономной Республики Санан Пашаев и прокурор Сабунчинского района Мурад Дадашов носят звание «государственного советника юстиции III класса» (генерал).

Отметим, что Ш. Имранов и Ф. Мамедов до последнего времени занимали должности заместителей военного прокурора республики.

Источник: Qafqazinfo

