Общество

Какой будет погода в Баку в первый день 2026 года?

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 1 января.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых местах возможен моросящий дождь. Северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днём - +6…+8 °C. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70–80 %.

В районах Азербайджана, начиная с горных местностей, местами ожидаются осадки, преимущественно снег, иногда интенсивные. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём - +6…+10 °C; в горах ночью ожидается −5…−10 °C, днём — 0…−5 °C.

В горах ночью дороги могут покрыться льдом.

