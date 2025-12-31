 В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов | 1news.az | Новости
В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов

First News Media13:25 - Сегодня
В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково с утра на вылет задержано более 40 рейсов, один отменен.

Также задерживается прибытие более 20 самолетов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на онлайн-табло.

В пресс-службе аэропорта объяснили задержки поздним прибытием самолетов.

"Задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них - по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде", - сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково).

