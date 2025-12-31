В Иране на фоне экономического кризиса назначен новый глава Центробанка

В Иране назначен новый глава Центрального банка, им стал бывший министр экономики Абдулнасир Хеммати.

Об этом сообщает телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на Tabnak.

Назначение произведено в ходе заседания Кабинета министров на фоне экономического кризиса, вынудившего на днях уйти в отставку главу Центробанка Мохаммеда Реза Фарзина.

С 28 декабря в Иране проходят крупнейшие за три года протесты в связи со сложной экономической ситуацией - под давлением высокой инфляции и западных санкций. 29 декабря риал упал до нового рекордного минимума - около 1,4 млн за 1 доллар на открытом валютном рынке, где курс сильно разнится с официальным.