Авария на дороге Лянкяран-Лерик: Водитель уснул за рулём, двое пассажиров госпитализированы

31 декабря примерно в 08:40 на 53-м километре автомобильной дороги Лянкяран–Лерик автомобиль «Mercedes Vito», управляемый жителем села Келяхан Лерикского района Первазом Мамедовым, съехал с дороги и перевернулся в кювет.

В результате аварии из 6 пассажиров, которые являлись односельчанами П.Мамедова, двое были госпитализированы - по факту происшествия проводится расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Предполагается, что водитель уснул за рулём, и этот дорожный инцидент вновь подтверждает, что управление автомобилем в состоянии усталости или бессонницы всегда представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз обращается к водителям, особенно тем, кто занимается пассажирскими или грузовыми перевозками, с призывом строго соблюдать режим отдыха во время поездок и следовать рекомендациям, чтобы праздничные дни оставались в памяти только с приятными впечатлениями.