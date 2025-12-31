По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям вручены праздничные подарки - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года малообеспеченным семьям переданы праздничные подарки.

В рамках социального проекта Bizim Mətbəx ("Наша Кухня") волонтеры вручили продовольственную помощь 200 малообеспеченным семьям, проживающим в Гарадагском районе Баку и городе Евлах.

Основная цель социального проекта Bizim Mətbəx, реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - предоставление продовольственной помощи малообеспеченным семьям и нуждающимся лицам и укрепление тем самым духа солидарности в нашем обществе. С начала деятельности волонтеры смогли предоставить продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и прилегающих регионах, принося тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что запущен сайт проекта Bizim Mətbəx, посредством которого можно делать пожертвования и присоединиться к волонтерской деятельности.