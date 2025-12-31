МЧС обратился к населению в связи с новогодними праздниками

В связи с новогодними праздниками Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз напоминает населению о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В сообщении министерства отмечается, что в период новогодних праздников массовое скопление людей в различных местах, в частности, в ресторанах и залах торжеств, а также в установка и освещение домах елок как главного символа праздника, и другие факторы повышают пожарную опасность. В таких условиях даже небольшая неосторожность или невнимательность могут привести к нарушению праздничной атмосферы и печальным последствиям.

Учитывая это, МЧС вновь призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий. На что следует обратить особое внимание:

• украшенная ель в домах и местах проведения торжеств должна быть надежно закреплена, ветви дерева не должны касаться потолка и стен;

• для освещения следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические устройства и приборы, которые нельзя оставлять без присмотра;

• дерево не должно украшаться легко воспламеняющимися игрушками;

• запрещается использование пиротехнических средств.

Также места, выбранные для проведения праздничных мероприятий, должны соответствовать требованиям действующих правил пожарной безопасности.