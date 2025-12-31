В эти дни в Баку и регионах ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено жёлтое и оранжевое предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 31 декабря, а также 1–2 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Нафталане, Геранбое и Дашкесане, согласно оранжевому уровню предупреждения, будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Загатале, Гахе, Кюрдамире, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахы, Гяндже, Гедабее и Гёйгёле, согласно жёлтому уровню предупреждения, ожидается западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.