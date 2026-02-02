Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

В Сети появился официальный трейлер продолжения культовой комедии «Дъявол носит Prada», а вместе с ним были представлены и официальные постеры фильма.

В продолжении фильма к своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Сюжет вновь сосредоточен на противостоянии главы журнала «Подиум» Миранды Пристли (М.Стрип) и её бывшей ассистентки Эмили (Э.Блант).

Режиссёром выступил автор оригинального фильма Дэвид Фрэнкел, первая часть которого вышла 20 лет назад - премьера сиквела запланирована на 1 мая. Напомним, что оригинальная картина, основанная на романе Лорен Вайсбергер, собрала более 326 млн долларов и стала мировым кинохитом.

Известно, что в фильме также снимаются Кеннет Брана (новый муж Миранды), Симона Эшли, Рэйчел Блум и Люси Лью. По слухам, ожидаются камео Леди Гаги и Сидни Суини.

