Гусейну Гасанову предъявили обвинение

В скором времени Гусейн Гасанов предстанет перед судом – блогеру предъявлено обвинение в отмывании денежных средств.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Южного административного округа. Гасанов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Подчеркивается, что в отношении Г.Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что ранее следствие выяснило, что Гусейн Гасанов, действуя как индивидуальный предприниматель, скрывал свои доходы и не перечислил в российский бюджет налоги на сумму свыше 170 млн рублей (более 3,7 млн AZN).