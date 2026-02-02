Имущество Салима Муслимова выставили на аукцион за 1 миллион 376 тысяч манатов

Конфискованные дом и коммерческий объект бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, признанного виновным в присвоении 27 миллионов манатов, выставляются на продажу.

Как сообщает 1news.az, по информации, полученной «Qafqazinfo», общая стартовая стоимость двух объектов недвижимости составляет 1 миллион 376 тысяч манатов: Жилой дом площадью 370,4 кв. м, расположенный в Ясамальском районе на улице Мирзы Ибрагимова. Цена продажи: 926 250 манатов; Нежилое помещение в Сабаильском районе на проспекте Азадлыг. Цена продажи: 450 000 манатов.

В общей сложности в доход государства было конфисковано имущество бывшего министра на сумму 20 миллионов манатов. В прошлом месяце на продажу также были выставлены две его квартиры за 490 тысяч манатов.

Напомним, что Салим Муслимов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2021 году.

Поскольку более 20 миллионов манатов ущерба, нанесенного государству, было возмещено, экс-министр получил условный срок.

Читайте по теме:

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК