Социальная программа Азербайджанского государства - в действии!

По следам презентации пилотного проекта (торгового портала) dostart.az

Все же как широк созидательный потенциал азербайджанского народа! Объемен и перспективен! Причем во всех направлениях.

Мы очень часто в этой связи обращаем внимание на великое (именно так!) созидание на освобожденных от оккупации наших исторических землях, которое не может не потрясать умы. Аналогично в мире прекрасно осведомлены о том, причем в конкретных проявлениях, как высок наш созидательный уровень в аспекте миролюбия, когда, несмотря на немеркнущую внутри нас историческую память, мы благородно создаем условия для формирования в регионе новых реалий общежития.

Аналогичные шаги осуществляются Азербайджаном и в других областях, включая политику, экономику, культуру или социальную сферу. Это абсолютно не случайно, т. к. с первых дней своего президентства, вне зависимости от исторического этапа развития, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в нашем государстве не будет приостановлен ни один социальный проект, не сократится ни одна социальная программа. В подтверждение чего в начале 2026 г. глава страны направлением, всегда определяющим основной курс нашей политики, очертил дальнейшее улучшение социального благосостояния азербайджанского общества, благо, как свидетельствуют практические дела, в центре постоянного внимания «стоит гражданин Азербайджана, и это не просто лозунг». Что, по словам, Президента Алиева, является неотъемлемой частью государственной политики, и чем больше развивается наша экономика, тем больше внимания уделяется социальным вопросам.

Вышеотмеченное приобретает особую актуальность в свете прошедшей в последние январские дни с. г. презентации пилотного проекта (торгового портала) dostart.az, благодаря которому планируется создание условий для реализации изделий ручной работы лиц из уязвимых категорий населения, являющихся бенефициарами Центра инклюзивного развития и творчества (ЦИРиТ) DOST. Что послужит развитию творческого потенциала, социальной реабилитации и интеграции в общество этой когорты лиц.

Согласимся, что предпринятые к осуществлению шаги создают реальнейшую возможность для развития самозанятости и активного участия в экономической жизни социума людей из числа представителей уязвимых групп населения. И это – уникальное завоевание нашего общества, в свете чего хотелось бы особо отметить заслугу как первого директора ЦИРиТ Нигяр Мамедовой, ныне депутата Милли Меджлиса, так и сегодняшнего руководителя структуры – Эльнары Ансари. Часть души и сердца которых – всегда с ребятами, которые имеют возможность творческого раскрытия в рамках DOST, создавшего для этого все условия.

Давайте будем откровенны, что если ранее мы знакомились с успехами такого рода исключительно в зарубежных странах, реализуемое в настоящее время в стенах ЦИРиТ – нечто уникальное. При этом уверенно можно говорить о том, что в ряде случаев осуществляемая Центром деятельность сегодня может быть примером для аналогичных организаций в различных странах. Хотя для того, чтобы убедиться в этом, наверное, желательно ознакомиться с направленностью деятельности ЦИРиТ на месте.

Но прежде, чем поделиться отдельными аспектами по данной линии, напомним, что открытие ЦИРиТ произошло в 2021 г. Целью же благородной деятельности Центра, переданного в ведение Министерства труда и социальной защиты населения в соответствии с принципом социального партнерства, было провозглашено развитие навыков, талантов, творческого потенциала и других способностей у лиц с ограниченными возможностями по здоровью, с инвалидностью (в том числе участников войны), их детей; мальчиков и девочек, потерявших родителей и лишенных родительской опеки; членов семей шахидов, а также талантливых ребят из числа малообеспеченных семей. С изначальным обнародованием идеи построения деятельности на основе принципов уважения, достоинства, равенства, гуманизма и конфиденциальности.

Объем направлений деятельности Центра потрясает. Здесь особыми красками заговаривают ковроткачество и вышивка; флористика, садоводство и ландшафтный дизайн; художественная резьба и гончарное дело; музыкально-танцевальная линия, изобразительное искусство и режиссура сценического выступления; кулинария и многое другое, в том числе обучение капоэйре, бадминтону, верховой езде, искусству фотографии и т. д. Однако, механическое перечисление всех этих направлений абсолютно не поспособствует пониманию того, что и как происходит внутри Центра. Это, повторимся, нужно и важно видеть, а, может, и присутствовать при создании детьми шедевров. Когда на твоих глазах люди с ограниченными возможностями создают превосходные работы, ощущая себя полноправными членами общества. В момент же знакомства с их уникальными работами захватывает, в прямом смысле слова, дух. Да и не может быть по-другому, когда твоему взору предстают потрясающие росписи керамических и декоративных изделий, изысканно украшенные фарфоровые сосуды, работы с витражной краской на стекле или акварелью на шелке и многое другое. Весьма симптоматично, что в дни COP29 изделия ручной работы бенефициаров Центра были представлены в специализированном «Арт-павильоне».

Параллельно бенефициары ЦИРиТ участвуют в спектаклях, выступают в сопровождении Камерного оркестра, функционирующего в Центре, танцуют (нередко находясь в инвалидной коляске) с профессиональными танцовщиками. Для этих талантов ставятся специальные танцы.

И как же горят глаза у всех этих ребят. Ведь они чувствуют и свою значимость, и в немалой степени перспективы, как минимум, в плане их нахождения в обществе на общих, если можно так выразиться, основаниях. В свете чего нельзя не выразить восхищения полнейшей самоотдачей как всеми представителями администрации Центра, так и инструкторско-преподавательским составом. Причем среди инструкторов - немало лиц из уязвимых слоев населения.

Нельзя не отметить и волонтеров, работающих на безвозмездной работе, которые оказывают помощь бенефициарам по различным направлениям.

Что еще производит особое воздействие – это светлый фон здания. Хотя постепенно ты осознаешь, что здесь тебя окружает свет в различных ипостасях. Свет – как особая (пусть и физическая) яркость. И свет – в глобальном смысле слова. Когда ты чувствуешь ауру (или атмосферу) Света с большой буквы. Ауру Жизни. Жизни реальной и широкой. Именно это Свет и приводит к созданию бенефициарами ЦИРиТ семей. Да, да… Юноши и девушки создают семьи!

А потому не удивителен и такой вот тонкий момент. Если раньше в Азербайджане родители, у которых дети оказывались в числе уязвимой категории, как-то стеснялись распространяться об этом, сегодня, благодаря деятельности Центра, ситуация меняется на глазах. Т. к., подчеркнем еще раз, в рамках ЦИРиТ детишки имеют все условия для творческого развития.

В данном контексте отметим, что в настоящее время услугами Центра, в котором, к слову, функционирует солидная библиотека, и его филиалов пользуются почти 300 бенефициаров. При организационной поддержке Центра Гейдара Алиева ЦИРиТ успешно представил Азербайджан на Всемирной выставке «Экспо-2025 Осака, Кансай» в Японии. За 2025-й же год Центр провел свыше 150 инклюзивных мероприятий.

Ну и напомним, что ЦИРиТ является первым и крупнейшим пространством инклюзивного развития и творчества на Южном Кавказе. Насколько известно, аналогов Центра такого рода нет на площадке стран Организации тюркских государств (ОТГ). Аналогично же тому, насколько сегодня опыт ASAN xidmət стал использоваться в Пакистане, настолько же сотрудники ЦИРиТ могут поделиться своим опытом с братскими странами.

P.S. Здесь же отметим, что с октября 2024 г. в Баку функционирует первое инклюзивное кафе «Кашалата» (Kashalata), где трудоустроены лица, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. У данного кафе – своя предыстория. Но это уже - тема отдельного материала.

Теймур Атаев