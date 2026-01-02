Лариджани предупредил США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что в случае вмешательства США в протесты в стране интересы Вашингтона в регионе будут уничтожены.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran, соответствующее заявление Лариджани сделал в соцсети X.

По его словам, Тегеран отличает требования протестующих предпринимателей от действий провокационных элементов. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп должен понимать: вмешательство Америки во внутренние дела Ирана равнозначно подрыву региональной стабильности и уничтожению интересов США.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов оказать поддержку протестующим в Иране.