 В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

First News Media13:05 - Сегодня
В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Около 120 человек, в том числе один россиянин, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни нового года.

Об этом сообщил таиландский Центр безопасности дорожного движения.

Основными причинами аварий на дорогах стали превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. По данным центра, всего в дорожных инцидентах 1-2 января пострадали пятеро граждан РФ. Как уточнила газета Khaosod, один россиянин погиб в ДТП с мотоциклом в Паттайе.

Из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в 2025 году погибли более 12 тыс. человек, около 900 тыс. пострадали.

Среди погибших - 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян. Более 80% всех дорожных инцидентов произошли с участием мотоциклов.

Источник: ТАСС

Поделиться:
165

Актуально

Общество

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

В мире

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 1173 автомобиля

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Во Флориде проходит встреча Трампа с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Путин встретился с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Последние новости

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 1173 автомобиля

Сегодня, 13:45

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:37

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

Сегодня, 13:15

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Сегодня, 13:05

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сегодня, 12:55

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня, 12:50

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Сегодня, 12:37

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Сегодня, 12:30

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь мирным протестующим в Иране

Сегодня, 12:22

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

Сегодня, 12:07

Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

Сегодня, 11:52

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

Сегодня, 11:42

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Сегодня, 11:25

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:10

Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

Сегодня, 11:00

Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В 2025 году погибли 128 журналистов и работников СМИ

Сегодня, 10:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43