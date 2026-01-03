 Народный художник, профессор Ариф Азиз отмечает день рождения – ФОТО | 1news.az | Новости
Народный художник, профессор Ариф Азиз отмечает день рождения – ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
Сегодня заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Ариф Азиз отмечает свой 83-й год рождения.

Бакинец Ариф Азиз – выпускник Московского государственного художественного училища им. С.Г.Строганова.

Он стал первым азербайджанским художником, получившим профессиональное образование в области прикладной графики и дизайна – малоизученной и новаторской на то время области.

Являясь первопроходцем в области дизайна и прикладной графики в Азербайджане, Ариф Азиз шел путем поиска новых подходов в создании плаката, рекламы, книжной продукции.

Сегодня работы художника хранятся в музеях нашей страны и за рубежом — в Азербайджанском государственном музее искусств, Московском музее искусств, Сенегальском музее современных искусств, Тебризском музее Шахрияра в Иране. Многие его шедевры находятся в частных коллекциях в США, Венгрии, Шри-Ланке, Иране, Турции, Индии, Германии, Финляндии и пр.

В 2006 году в Стамбуле Арифу Азизу была вручена награда посла мира, которая отмечает не только большие заслуги в области налаживания межкультурных связей между странами мира, но и его личностные качества.

Также он – первый азербайджанский художник, принятый во Всемирную художественную академию.

Мы желаем уважаемому мэтру долгих лет жизни и новых вершин в его творческой деятельности!

На фото: некоторые работы художника

