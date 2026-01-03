В Астаре в ДТП с участием микроавтобуса погибли две женщины, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

В результате тяжелого ДТП, произошедшего сегодня в селе Тянгяруд Астаринского района, 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают местные СМИ, раненые были незамедлительно доставлены в близлежащие медицинские учреждения прибывшими на место происшествия бригадами скорой помощи.

Отмечается, что пассажиры микроавтобуса направляли на свадьбу, одна из двух погибших в результате ДТП женщин приходится близкой родственницей жениху.

19:32

Установлены личности погибших в результате опрокидывания микроавтобуса в селе Тянгяруд Астаринского района.

Как сообщает Report, это Афсана Бахшиева (1996 г.р.) и Сайяра Гасанова (1961 г.р.).

Пострадавшие были выписаны из домой после оказания медицинской помощи.

18:20

В Астаринском районе произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, пассажирский микроавтобус марки «Mercedes Sprinter», следовавший из Астары в Лянкяран, на территории села Тенгерюр потерял управление и, врезавшись в дорожное ограждение, перевернулся .

В результате аварии есть погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса.

По факту начато расследование.