Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз обратилась к фанатке из Баку - ВИДЕО

На официальной странице сериала «Эмили в Париже» в социальной сети Instagram опубликовано видео, в котором исполнительница главной роли Лили Коллинз читает письма поклонников проекта со всего мира.

Среди них - письмо от фанатки по имени Вафа из города Баку. Послание тронуло актрису, и она лично ответила на него в видео, подчеркнув, насколько важны для неё подобные слова поддержки.

«Меня зовут Вафа, и я пишу вам из Азербайджана с сердцем, полным восхищения и тепла. Я смотрела «Эмили в Париже» не один раз - и не только из-за моды и романтики, но прежде всего из-за вас, той энергии, искренности и изящества, которые вы приносите на экран.

Вы вдохновляете меня мечтать смелее, чаще улыбаться и принимать себя такой, какая я есть. Ваша доброта, элегантность и внутренняя сила проявляются во всём, что вы делаете.

Я просто хотела сказать спасибо за искренность, и за свет, которым вы делитесь с миром. Посылаю вам любовь и солнечное тепло» - говорится в письме азербайджанской фанатки, которое Л.Коллинз зачитала в нижеприведенном видео.

Звезда сериала «Эмили в Париже» ответила Вафе из Баку следующим образом: «Мы всегда должны мечтать смелее. Мне самой нужно постоянно об этом напоминать, и роль Эмили, безусловно, помогает мне в этом, так же, как и чтение таких писем».