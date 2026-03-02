Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов - ФОТО

Победительница азербайджанской версии шоу «The Voice» - «Səs Azərbaijan» Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов по ОАЭ.

Об этом певица сообщила в своих Instagram Stories, отметив, что с ней всё в порядке.

Позже Эмилия Ягубова рассказала, что из Дубая она была доставлена рейсом British Airways в Шарджу, где, по её словам, «пока что всё спокойно» - из Шарджи певица надеется вылететь во вторник в Лондон, где проживает после замужества.

Своими публикациями в соцсетях победительница «Səs Azərbaijan» успокоила поклонников, отметив, что она в безопасности, и поблагодарила всех за внимание и поддержку в тревожные дни.