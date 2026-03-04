Фатима Абаскулиева вновь шокировала скандальными признаниями в эфире у Андрея Малахова - ФОТО - ВИДЕО

Обладательница титула «Мисс Азербайджан 1999», 42-летняя актриса и певица Фатима Абаскулиева вновь появилась в эфире российского федерального телевидения.

Произошло это на канале «Россия 1» в шоу «Малахов», ведущим которого является Андрей Малахов, и снова в рамках скандальной резонансной темы. Напомним, впервые у А.Малахова она появилась в 2018 году, заявив о том, что была изнасилована народным артистом РФ Марком Розовским. Спустя восемь лет Ф.Абаскулиева вновь пришла в студию, чтобы рассказать новую историю - на этот раз о том, как, по её словам, оказалась в сексуальном рабстве в Китае.

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что в редакцию поступило тревожное письмо с просьбой о помощи - его автором оказалась Фатима Абаскулиева, которая отправилась в Китай по предложению выступить с концертными программами, однако вскоре перестала выходить на связь и на несколько дней буквально пропала. Позже Фатима неожиданно объявилась и сообщила о тяжёлой ситуации, в которой, как утверждает, оказалась - после получения сигнала редакция направила к ней съёмочную группу телеканала «Россия 1», чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

В своём обращении Фатима Абаскулиева рассказала, что находится в Китае и оказалась в крайне тяжёлой и пугающей ситуации. По её словам, неизвестные люди якобы пытались вывезти её в лес, и она просила о срочной помощи, подчёркивая необходимость как можно быстрее вернуться домой. Позднее актриса в студии шоу «Малахов» также заявила, что, по её предположению, могла оказаться в сексуальном рабстве.

В ходе обсуждения в студии телеканала «Россия 1» приглашённые эксперты поставили под сомнение версию актрисы. Ряд участников программы заявил, что не уверен в достоверности изложенных ею обстоятельств, и усомнился в том, что ситуация носила столь критический характер. При этом многие в студии предположили, что участие в эфире может быть использовано как способ привлечения внимания - в том числе в преддверии выхода её нового альбома. По их мнению, громкое заявление в федеральном эфире могло стать информационным поводом для усиления публичного интереса.

В качестве дополнительного аргумента в эфире прозвучала ссылка на строгость китайского законодательства: эксперты напомнили, что преступления, связанные с торговлей людьми и вовлечением в сексуальное рабство, в Китае караются крайне жёстко, что, по их мнению, ставит под вопрос описанную актрисой ситуацию.

Отдельный блок программы был посвящён конфликту актрисы с матерью, с которой, как прозвучало в эфире, Фатима Абаскулиева не общается и не виделась на протяжении многих лет. В студии продемонстрировали её публикации в социальных сетях, где она подробно описывала болезненные эпизоды из детства. В этих записях актриса утверждала, что в детские годы подвергалась со стороны матери физическому и психологическому насилию. По её словам, мать якобы избивала её, запугивала угрозами отправить в детский дом и, как она писала, использовала её внешность и успехи в собственных интересах.

Ф.Абаскулиева также заявляла, что с раннего подросткового возраста, начиная с первых шагов на телевидении и участия в проектах, связанных с модельной и спортивной деятельностью (Ф.Абаскулиева была ведущей программы по аэробике на одном из азербайджанских каналов – прим. ред.), в семье появился обеспеченный покровитель, на средства которого, по её утверждению, жила вся семья. В публикациях она обвиняла мать в том, что та материально зависела от этого человека и оказывала на дочь давление. Кроме того, актриса писала, что регулярно подвергалась оскорблениям и унижениям, что в итоге, по её словам, вынудило её разорвать отношения и дистанцироваться. В своих записях она подчёркивала, что опасалась дальнейших манипуляций и тяжёлых психологических последствий для себя.

В эфире также были зачитаны другие фрагменты публикаций актрисы, касающиеся личной драмы. По словам Фатимы Абаскулиевой, в тот период, когда она находилась вне дома, её мать якобы вступила в отношения с её молодым человеком. Актриса утверждала, что речь шла о парне, с которым её связывали романтические чувства перед отъездом. В своих записях она писала, что впоследствии мать начала жить с ним вместе и что об этом, по её словам, было сообщено бабушке. Ф.Абаскулиева также отмечала, что переживала происходящее крайне тяжело и, как утверждала, держалась из последних сил, описывая этот период как один из самых болезненных в своей жизни.

Развитие скандальной темы получило продолжение в сюжете, снятом в Китае. В эфире шоу «Малахов» показали кадры скрытой съёмки, на которых Фатима Абаскулиева признаётся в том, что оказывает эскорт-услуги. Фрагменты записи продемонстрировали в студии. В ходе обсуждения актриса не стала отрицать прозвучавшие заявления, однако подчеркнула, что, по её словам, прибегла к этому виду деятельности вынужденно - утверждая, что после конфликта с матерью осталась без финансовой поддержки и средств к существованию. При этом она добавила, что делает это «крайне редко».

Читайте по теме:

«Ускользнувшая красотка» о своем исчезновении и мечтах об участии на Eurovision - ФОТО

Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева обвинила известного режиссера в изнасиловании - ФОТО – ВИДЕО

Кто такая Фатима Абаскулиева, обвинившая режиссера Марка Розовского в изнасиловании – ФОТО – ВИДЕО

Виктория Боня о Фатиме Абаскулиевой: «Когда тебе 22 года, ты не можешь просто оказаться с кем-то в сауне» - ФОТО – ВИДЕО

Реакция пользователей соцсетей на заявление Фатимы Абаскулиевой об изнасиловании: «Сама же с ним спала…» - ФОТО – ВИДЕО

Обвинившая режиссера в изнасиловании Фатима Абаскулиева: «Меня могут уничтожить…» - ФОТО

Фатима Абаскулиева о Никите Михалкове: «Как поживает товарный вид у ваших дочерей?» - ВИДЕО

Фатима Абаскулиева рассказала о новых домогательствах: «Он сказал, не хочу ли я массаж ног» – ФОТО

Фатима Абаскулиева обнародовала шокирующие факты о матери: «Она лишила девственности парня, которому я…» - ФОТО