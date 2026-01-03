В Азербайджане число госстандартов в области охраны труда достигло 167

Технический комитет по стандартизации в сфере труда, возглавляемый Государственной инспекцией труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, продолжает разработку государственных стандартов в области охраны труда.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства, в прошлом году Азербайджанским институтом стандартизации было разработано и утверждено еще 110 государственных стандартов.

Стандарты разработаны в соответствии с требованиями Конвенции № 155 Международной организации труда «Об охране труда и гигиене». Они служат для обеспечения здоровых условий труда на рабочих местах, организации условий труда в соответствии с современными требованиями, совершенствования правил охраны труда и их адаптации к международной практике.

Таким образом, число государственных стандартов в области охраны труда, разработанных и утвержденных Комитетом, достигло 167.