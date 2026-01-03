Лейла Алиева поделилась публикацией о мечети в Гусарском районе - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией из села Хиль Гусарского района.

«Мечеть в селе Хиль была построена в 1908-1912 годах на пожертвования местных жителей. Сооружение из речного камня и сырцового кирпича отличается богатым интерьером, украшенным орнаментами. Здание с железной крышей и четырьмя четырехметровыми железными минаретами до сих пор сохраняет первоначальную роспись внутренних стен», - указано в публикации.