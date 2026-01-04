 Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

First News Media13:55 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

Водителям, планирующим поездки, прежде всего рекомендуется уделить внимание техническому состоянию транспортных средств, а также обеспечить использование ремней безопасности всеми пассажирами.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана (ГУГДП), распространенном в связи с ожидаемой ситуацией на автомобильных дорогах республики после завершения нерабочих дней.

В ведомстве подчеркнули, что строгое соблюдение скоростного режима, правил обгона и маневрирования, а также правильная оценка дорожных и погодных условий являются важнейшими факторами обеспечения безопасности.

«Уважаемые водители, воздержитесь от управления автомобилем в состоянии усталости или недосыпа. При поездках на дальние расстояния делайте короткие перерывы после каждых 2–3 часов непрерывного движения и уделяйте внимание техническому состоянию транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Пассажирам, в свою очередь, рекомендуется соблюдать требования законодательства, воздерживаться от действий, отвлекающих водителя, не оставаться безразличными к нарушениям правил дорожного движения и не становиться участниками незаконных пассажирских перевозок.

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

В мире

Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы

В мире

Мадуро с женой доставлены в Нью-Йорк и ждут суда - ВИДЕО

Мнение

От подбитого лайнера AZAL до дронов: зачем Москве понадобилась «атака» на ...

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

Вниманию водителей: на дорогах ожидается гололед

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

Дует ветер, но снег тает – фактическая погода в Азербайджане

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал - ФОТО

Состоялась церемония презентации платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

Последние новости

Украина ввела новые санкции в отношении Росии

Сегодня, 14:22

Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк

Сегодня, 14:10

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

Сегодня, 13:55

Вниманию водителей: на дорогах ожидается гололед

Сегодня, 13:35

СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ситуации в Венесуэле

Сегодня, 13:30

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Сегодня, 13:15

Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио

Сегодня, 13:00

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Сегодня, 12:40

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:25

Guardian: Иран и Дания могут стать следующими целями США

Сегодня, 12:15

В результате вооруженных столкновений в Иране погибло еще 3 человека

Сегодня, 12:02

Швейцария объявила 9 января днем национального траура

Сегодня, 11:45

Сотни человек в Нью-Йорке вышли на протест против действий США в Венесуэле - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Колумбия созвала срочное заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Сегодня, 11:00

Дует ветер, но снег тает – фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 10:30

Starlink месяц будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу интернетом

Сегодня, 10:20

В связи с непогодой в Грузии применены ограничения для туристов

Сегодня, 10:00

Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы

Сегодня, 09:30

Мадуро с женой доставлены в Нью-Йорк и ждут суда - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Сегодня, 00:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43