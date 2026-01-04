Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

Водителям, планирующим поездки, прежде всего рекомендуется уделить внимание техническому состоянию транспортных средств, а также обеспечить использование ремней безопасности всеми пассажирами.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана (ГУГДП), распространенном в связи с ожидаемой ситуацией на автомобильных дорогах республики после завершения нерабочих дней.

В ведомстве подчеркнули, что строгое соблюдение скоростного режима, правил обгона и маневрирования, а также правильная оценка дорожных и погодных условий являются важнейшими факторами обеспечения безопасности.

«Уважаемые водители, воздержитесь от управления автомобилем в состоянии усталости или недосыпа. При поездках на дальние расстояния делайте короткие перерывы после каждых 2–3 часов непрерывного движения и уделяйте внимание техническому состоянию транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Пассажирам, в свою очередь, рекомендуется соблюдать требования законодательства, воздерживаться от действий, отвлекающих водителя, не оставаться безразличными к нарушениям правил дорожного движения и не становиться участниками незаконных пассажирских перевозок.