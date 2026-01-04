Полиция оказывает помощь водителям, застрявшим на Агсуинском перевале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на Агсуинском перевале сотрудники дорожной полиции и патрульно-постовой службы несут службу в усиленном режиме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, из-за гололеда водителям, испытывавшим трудности при движении, оперативно оказывалась помощь со стороны сотрудников полиции, была обеспечена безопасная организация движения транспорта.

Одновременно к участкам, где наблюдалось обледенение, были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В частности, на опасных и крутых спусках и подъемах проезжая часть была обработана песчано-соляной смесью, что позволило минимизировать риск скольжения.

В настоящее время ситуация на Агсуинском перевале находится под контролем. Участникам дорожного движения рекомендуется быть внимательными и строго соблюдать скоростной режим.

14:47

На участке автодороги Баку–Шамахы–Евлах, проходящем через Агсуинский перевал, из-за образовавшегося гололеда движение транспорта полностью приостановлено.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, десятки автомобилей остаются заблокированными на дороге. Сложившаяся ситуация создает серьезные трудности как для водителей, следующих из столицы в направлении Агсу, так и для транспортных средств, направляющихся из регионов в Баку.

В результате образования ледяного слоя в обоих направлениях движение автомобилей стало фактически невозможным. Водители испытывают трудности при управлении транспортом на спусках и подъемах, некоторые автомобили застревают на проезжей части. На фоне образовавшейся протяженной пробки в районе наблюдается напряженная обстановка.

Из-за задержки прибытия ответственных служб водители и местные жители вынуждены самостоятельно искать выход из ситуации, рассыпая на дороге песок и грунт с обочин, пытаясь частично восстановить движение. Однако из-за сильного обледенения принятые меры пока не дают результата.

Водители обращаются к соответствующим структурам с просьбой срочно очистить дорогу и провести обработку проезжей части песчано-соляной смесью. Отсутствие на данный момент спецтехники и сотрудников ответственных служб лишь усугубляет ситуацию.