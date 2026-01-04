Дует ветер, но снег тает – фактическая погода в Азербайджане

В Азербайджане обнародованы данные о фактической погоде на 10:00 4 января.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны погодные условия сохраняются преимущественно без осадков, в ряде районов наблюдается ветер.

Местами дует юго-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 20 м/с, в Горанбое — 19 м/с, в Нафталане и Хызы — 18 м/с, в Гобустане — до 16 м/с.

Высота снежного покрова постепенно уменьшается. Так, в Шахбузе она составляет 48 см, в Гахе — 34 см, в Гусаре — 25 см, в Лерике — 20 см, в Хыналыге — 19 см, в Ярдымлы — 15 см, в Гедабее — 14 см, в Дашкесане — 9 см, на Шахдаге — 10 см. В Губе, Алтыагадже, Садараке и Шеки снежный покров достигает 6 см, в Габале — 3 см, в Шаруре, Ордубаде и Гобустане — 2 см.