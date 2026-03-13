 В США произошла стрельба в синагоге, напавший застрелен | 1news.az | Новости
В США произошла стрельба в синагоге, напавший застрелен

First News Media
В США произошла стрельба в синагоге, напавший застрелен

В США неизвестный злоумышленник в четверг вступил в перестрелку с сотрудниками охраны синагоги в окрестностях Детройта, в штате Мичиган, сообщила полиция, добавив, что сведений о пострадавших пока нет.

"На данный момент нет подтверждения того, что кто-либо пострадал, за исключением, возможно, стрелка", - сообщил журналистам шериф округа Окленд Майкл Бушар. Чуть позднее в СМИ появилась информация, что подозреваемый в стрельбе в синагоге "Храм Израиля" в населённом пункте Вест-Блумфилд мертв.

Телеканал CNN со ссылкой на шерифа Бушара передал, что подозреваемый погиб после того, как направил в здание синагоги свой автомобиль. Его заметила охрана и открыла по нему огонь. Школы в районе ЧП были эвакуированы, а жителям рекомендовали оставаться в своих домах, добавил Майкл Бушар.

После поступления информации об инциденте на место прибыло множество сотрудников правоохранительных органов на фоне обострения напряженности по всей стране из-за американо-израильской военной операции против Ирана.

