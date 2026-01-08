Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

С приходом ислама на Апшеронском полуострове началось активное строительство мечетей, которые стали важной частью культурного и духовного наследия региона.

Ислам сыграл ключевую роль в формировании религиозной и социальной жизни этих земель, оказывая значительное влияние на их развитие на протяжении столетий. Многие из построенных в те времена мечетей сохранились до наших дней, представляя собой ценные образцы исламской архитектуры. Эти древние здания, с их изящными минаретами и уникальными декоративными элементами, являются не только местами поклонения, но и живыми свидетельствами многовековой истории региона. Каждая мечеть, сохранившаяся со времён раннего исламского периода, несёт в себе глубокую историческую значимость. Некоторые из них отличаются великолепной сохранностью, несмотря на века, прошедшие со времени их возведения. Эти памятники архитектуры имеют огромное культурное и историческое значение, привлекая внимание исследователей и туристов со всего мира.

Одной из таких мечетей является мечеть Туба Шахи — великолепный памятник исламской архитектуры, который олицетворяет духовное наследие и богатую историю региона. Надпись на мечети указывает, что она была построена в 1481-1482 гг. Другая надпись находится у входа на узкую винтовую лестницу, ведущую на крышу.

Эта надпись, очевидно, принадлежавшая более древней постройке, указывает время её строительства — мухаррам 774 года хиджры (1372 г.) и проводит имя заказчика — садра Хаджи Баха-ад-дина, сына Ходжа Нур-ад-дина, сына Махмуда Абайила.

Описывая достопримечательности Апшерона, И.Березин писал о мечети Туба Шахи: «Самая замечательная из ближних деревень и едва ли не замечательнейшая на всем Апшеронском полуострове.... Население её не значительно, но здесь находится довольно изящная мечеть, построенная в 886 (1481-1482) и еще укрепление…». Другие исследователи данной территории, М.А.Шихалиев и А.У.Юзбашев отмечают, что в своё время мечеть и замок были основными постройками деревни, а вокруг них пролегали улицы с одноэтажными домами.

Мечеть имеет чётко выраженный объём в виде параллелепипеда, завершённого куполом. В плане мечеть приближаются к форме квадрата. Центральная часть молитвенного зала перекрыта куполом. Купол поддерживают четыре массивных каменных столба шириной более 1 метра, которые отделяют молитвенный зал мечети от других угловых помещений. По четырём сторонам к центральному квадрату примыкают боковые прямоугольные в плане помещения, перекрытые каменными сводами. В углах устроены четыре небольших прямоугольных в плане помещения, соединённые с молитвенным залом посредством стрельчатых проёмов. Портал мечети, решён в виде большого выступа с глубокой портальной нишей. Последняя также имеет звёздчатое перекрытие довольно сложного рисунка. Через входной портал посетитель попадает в угловую секцию, а из неё в центральное помещение мечети. Сама мечеть выстроена из местного известняка. Стены мечети имеют в среднем толщину до 1,9 м. Внешняя образующая центрального купола имеет стрельчатую форму пологого очертания. Двенадцатигранный барабан, на котором покоится центральный купол, увенчан небольшим карнизом.

Среди уникальных деталей мечети особенно выделяются оконные каменные решётки, выполненные в сложной геометрической манере. Их узоры создают изысканную игру света и тени, погружая пространство в атмосферу восточной утончённости. Эти резные решётки, характерные для Ширвано-Абшеронской архитектурной школы, часто встречаются в памятниках XV века, таких как мавзолей Сейида Яхья Бакуви, Шахская и Гилейли-мечети в Баку, а также Шамахинская Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.

На фасаде мечети расположено несколько китабе — каменных табличек с арабскими надписями, которые играют важную роль в передаче информации о памятнике. Эти китабе не только украшают здание, но и гармонично вписываются в его архитектурный облик, подчёркивая значимость и величие сооружения. Недавно во дворе мечети была обнаружена ещё одна китабе, предположительно принадлежавшая медресе, некогда существовавшему поблизости, но не сохранившемуся до наших дней.

Мечеть Туба Шахи включена в список памятников истории и архитектуры местного значения, утверждённый Кабинетом министров Азербайджанской Республики. Её расположение рядом с Четырёхугольным Мардакянским замком делает этот архитектурный ансамбль ещё более значимым для исторического и культурного наследия региона.

Эти земли, на протяжении столетий хранящие следы древних цивилизаций и великих событий, представляют собой уникальное культурное наследие. Каждая постройка, каждый камень здесь дышит историей, отражая дух своего времени и величие народа. Абшеронская земля — это родина множества памятников, где традиции и искусство передавались из поколения в поколение, создавая неповторимый культурный облик региона. Богатство культурного наследия этих мест — это не только свидетельство их прошлого, но и источник вдохновения для будущих поколений.

Автор Вахид Шукюров