АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входящее в состав холдинга AZCON, с 12 января 2026 года впервые начнёт регулярное пассажирское сообщение по маршруту Гянджа - Габала - Гянджа.

После маршрута Гянджа - Мингячевир - Гянджа это станет вторым внутригородским региональным маршрутом АЖД, направленным на обеспечение доступности транспорта в регионах, расширение межрегиональных транспортных связей и повышение мобильности населения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АЖД.

По маршруту пассажиры будут обслуживаться современными электропоездами с сидячими местами. Поезда будут отправляться ежедневно: с Гянджинского железнодорожного вокзала в Габалу в 10:10, а из Габалы в Гянджу - в 18:00. Общая продолжительность поездки составит 1 час 50 минут.

Пассажиры смогут пользоваться маршрутом протяженностью 139 километров, а также остановками на станциях Горан, Евлах, Ляки и Агдаш.

В поездах предусмотрены места по категориям: стандарт, стандарт+, бизнес и первый класс.

Минимальная стоимость билетов составит:

- Гянджа - Габала - 4,30 AZN

- Ляки - Габала - 1,70 AZN

Отмечается, что этот рейс также позволит ежедневно совершать поездки из Баку в Габалу и обратно. Так, прибыв на станцию Ляки в 10:50 на поезде Баку-Газах, пассажиры смогут пересесть на поезд Гянджа-Габала, отправляющийся в 11:12, и продолжить путь в Габалу. В обратном направлении, воспользовавшись поездом Габала-Гянджа, пассажиры смогут прибыть на станцию Ляки в 18:45 и далее сесть на поезд Газах–Баку, чтобы вернуться в столицу, в 19:02.

Билеты можно приобрести с 5 января 2026 года на официальном сайте АЖД и через приложение ADY Mobile.

«Новый пассажирский маршрут будет способствовать повышению доступности транспорта между западным и северо-западным регионами страны и развитию внутреннего туризма», - отмечают в АЖД.