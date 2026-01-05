 Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий13:12 - Сегодня
Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

В соответствии с внесёнными изменениями в Закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», в Азербайджане с целью повышения энергоэффективности поэтапно выводятся из оборота лампы накаливания.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики АР.

Согласно закону, с 1 января 2026 года запрещается производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а с 1 июля 2026 года - мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт. Запрет не распространяется на лампы накаливания, используемые в промышленном производстве, а также на лампы, предназначенные для технологических функций в промышленном оборудовании, кроме освещения.

Отмечается, что проведённые расчёты показывают, что светодиодные (LED) лампы обладают значительными преимуществами по сравнению с лампами накаливания как с точки зрения энергопотребления, так и экономической эффективности. Например, одна светодиодная лампа с ресурсом 15 000 часов (7 лет) заменяет 17 ламп накаливания по 1 000 часов каждая. Для обеспечения того же светового потока лампы накаливания мощностью 60 Вт достаточно заменить всего одной светодиодной лампой мощностью 7 Вт. В результате общие расходы на освещение с использованием светодиодной лампы составят 14,4 маната, тогда как с лампами накаливания эта сумма достигает 82,2 маната

Согласно расчётам, использование 1 миллиона ламп накаливания мощностью 60 Вт в течение одного года приводит к потреблению 131,4 миллиона кВт·ч электроэнергии, для производства которой требуется 29,1 миллиона кубометров природного газа, что в итоге сопровождается выбросом 63,6 тыс. тонн углерода. При переходе на такое же количество светодиодных ламп потребление электроэнергии, расход топлива и выбросы углерода сокращаются в 8,6 раза. В случае если 50 процентов из 2,7 миллиона существующих бытовых абонентов откажутся от ламп накаливания в пользу светодиодных, ежедневное потребление электроэнергии на освещение может снизиться с 4,86 миллиона кВт·ч до 567 тысяч кВт·ч.

Кроме того, светодиодные лампы считаются более безопасными для зрения благодаря низкому уровню пульсаций (1%), тогда как у ламп накаливания этот показатель составляет 13%. Кроме того, светодиодные лампы не содержат ртуть и другие токсичные вещества, выделяют мало тепла, имеют длительный срок службы и более устойчивы к колебаниям напряжения.

В сообщении пресс-службы Министерства энергетики АР отмечается, что поэтапный вывод ламп накаливания из оборота и переход на LED-технологии способствует повышению энергоэффективности в Азербайджане, снижению расходов потребителей, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и формированию культуры устойчивого энергопотребления - поэтому гражданам и хозяйствующим субъектам рекомендуется отдавать предпочтение энергоэффективным решениям для освещения.

Поделиться:
279

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

Общество

Снят запрет на импорт из ряда стран, связанный с безопасностью пищевых продуктов

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ФОТО

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

Последние новости

Снят запрет на импорт из ряда стран, связанный с безопасностью пищевых продуктов

Сегодня, 14:12

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43