Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

В соответствии с внесёнными изменениями в Закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», в Азербайджане с целью повышения энергоэффективности поэтапно выводятся из оборота лампы накаливания.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики АР.

Согласно закону, с 1 января 2026 года запрещается производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а с 1 июля 2026 года - мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт. Запрет не распространяется на лампы накаливания, используемые в промышленном производстве, а также на лампы, предназначенные для технологических функций в промышленном оборудовании, кроме освещения.

Отмечается, что проведённые расчёты показывают, что светодиодные (LED) лампы обладают значительными преимуществами по сравнению с лампами накаливания как с точки зрения энергопотребления, так и экономической эффективности. Например, одна светодиодная лампа с ресурсом 15 000 часов (7 лет) заменяет 17 ламп накаливания по 1 000 часов каждая. Для обеспечения того же светового потока лампы накаливания мощностью 60 Вт достаточно заменить всего одной светодиодной лампой мощностью 7 Вт. В результате общие расходы на освещение с использованием светодиодной лампы составят 14,4 маната, тогда как с лампами накаливания эта сумма достигает 82,2 маната

Согласно расчётам, использование 1 миллиона ламп накаливания мощностью 60 Вт в течение одного года приводит к потреблению 131,4 миллиона кВт·ч электроэнергии, для производства которой требуется 29,1 миллиона кубометров природного газа, что в итоге сопровождается выбросом 63,6 тыс. тонн углерода. При переходе на такое же количество светодиодных ламп потребление электроэнергии, расход топлива и выбросы углерода сокращаются в 8,6 раза. В случае если 50 процентов из 2,7 миллиона существующих бытовых абонентов откажутся от ламп накаливания в пользу светодиодных, ежедневное потребление электроэнергии на освещение может снизиться с 4,86 миллиона кВт·ч до 567 тысяч кВт·ч.

Кроме того, светодиодные лампы считаются более безопасными для зрения благодаря низкому уровню пульсаций (1%), тогда как у ламп накаливания этот показатель составляет 13%. Кроме того, светодиодные лампы не содержат ртуть и другие токсичные вещества, выделяют мало тепла, имеют длительный срок службы и более устойчивы к колебаниям напряжения.

В сообщении пресс-службы Министерства энергетики АР отмечается, что поэтапный вывод ламп накаливания из оборота и переход на LED-технологии способствует повышению энергоэффективности в Азербайджане, снижению расходов потребителей, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и формированию культуры устойчивого энергопотребления - поэтому гражданам и хозяйствующим субъектам рекомендуется отдавать предпочтение энергоэффективным решениям для освещения.