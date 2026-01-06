Погода на среду: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 7 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Вечером юго-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью ожидается +5…+7 °C, днем +9…+13 °C. Атмосферное давление выше нормы и составит около 766 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 80–85 %, днем 70–75 %.

В районах Азербайджана погода в основном без осадков. В некоторых местах временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от –1 °C мороза до +4 °C, днем +12…+17 °C; в горах ночью -2…–7 °C, днем +7…+12 °C.