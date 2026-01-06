Назначен главный государственный фитосанитарный инспектор

Приказом председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли Эльмар Аллахвердиев назначен завотделом здоровья растений и биологической безопасности Агентства — главным государственным фитосанитарным инспектором республики.

Э.Аллахвердиев является доктором философии по аграрным наукам. Он руководил осуществлением ряда работ по созданию национальных сортов овощей и картофеля, их генбанка, а также внедрению современных агротехнологий.

Трудовую деятельность он начал в 2011 году. Работал в Научно-исследовательском институте овощеводства Министерства сельского хозяйства на должностях механика, старшего лаборанта, руководителя группы по хозяйственным работам, заместителя директора по хозяйственным работам и производству.

С 2018 года Э.Аллахвердиев работал председателем Правления Института. Он руководил созданием в Институте современной лаборатории, системы селекции и семеноводства.