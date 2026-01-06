Прокуратура задержала полковника-лейтенанта
Задержан бывший начальник отдела Службы береговой охраны Государственной пограничной службы полковник-лейтенант Заур Гюльмамедов.
В отношении его Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.
Основанием стали правонарушения и превышения должностных полномочий, допущенные в период службы.
Отметим, что в 2025 году полковник-лейтенант был освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку (на пенсию).
Источник: Caliber.Az
