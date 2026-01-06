Во Франции гипнотерапевт обвиняется в насилии в течение 10 лет

Во Франции начался судебный процесс по делу преподавателя танцев и гипнотерапевта-самоучки Сирила Заттара, обвиняемого в систематическом сексуальном насилии над женщинами с применением наркотических веществ.

Слушания проходят за закрытыми дверями в городе Экс-ан-Прованс и, по оценкам суда, продлятся не менее двух недель. Решение о закрытом формате было принято по просьбе одной из предполагаемых жертв, тогда как другие участницы процесса настаивали на публичности разбирательства, заявляя о желании быть услышанными.

Следствие утверждает, что в течение почти десяти лет Заттара подмешивал женщинам сильнодействующие снотворные препараты в напитки, после чего совершал сексуальное насилие. По версии обвинения, он преимущественно выбирал жертв из числа знакомых или женщин, с которыми состоял в дружеских отношениях.

Мужчина находится под стражей с 2021 года и признал вину по десяти эпизодам изнасилования. Всего ему вменяется насилие в отношении 14 женщин, а также тайная видеосъемка предполагаемых преступлений с участием еще около 20 пострадавших.

В ходе расследования на компьютере обвиняемого были обнаружены фото- и видеоматериалы, на которых женщины запечатлены в состоянии сильной заторможенности во время половых актов. Одна из потерпевших, обратившаяся в полицию в 2019 году после сеанса гипноза, сообщила, что после употребления предложенного Заттарой вина частично потеряла сознание и позже очнулась, испытывая физические последствия насилия. Экспертиза выявила в ее организме следы снотворных препаратов, а ДНК обвиняемого была обнаружена на ее теле и одежде.

Процесс над Заттарой проходит на фоне повышенного общественного внимания к делам о сексуальном насилии с применением наркотиков.

Источник: BBC

Джамиля Судждадинова