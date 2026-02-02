В Агсу спор между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован в ночные часы.

Между 21-летним Мурадом Мурадовым и 33-летним Агамиром Акберли возник спор, в ходе которого Мурадов нанес оппоненту тяжелое ранение осколком стекла.

В региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос APA сообщили, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении данного деяния был задержан.

По факту проводится расследование.