В Турции заявили о возможном похищении детей из страны в рамках дела Эпштейна

Один из функционеров турецкой правящей партии справедливости и развития (AK Parti), бывший депутат парламента Шамиль Тайяр выступил с резонансным заявлением по поводу публикации новых документов по делу Джеффри Эпштейна.

Он призвал тщательно проверить утверждения, распространяемые в общественном пространстве, в частности, о похищении детей. По словам Тайяра, в связи с обнародованными материалами в соцсетях звучат заявления о возможном похищении детей, в том числе с территории Турции. Он подчеркнул, что подобные обвинения должны быть «тщательно и без колебаний» расследованы.

«Особенно обвинение в похищении детей – это крайне серьезно. Все, кто когда-либо был причастен к насилию и извращениям, должны понести ответственность», - заявил он.

Источник: Habertürk