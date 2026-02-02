 На пути к устойчивой системе. Перспективы азербайджанского баскетбола | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

На пути к устойчивой системе. Перспективы азербайджанского баскетбола

First News Media09:10 - Сегодня
На пути к устойчивой системе. Перспективы азербайджанского баскетбола

Азербайджанский баскетбол стал на путь правильного развития. Об этом свидетельствует множество фактов.

От игровой практики наших юных игроков до успехов на клубном европейском уровне. Появление команд с устойчивым финансированием дает нам надежду на то, что совсем скоро эта игра выйдет в профессиональном плане на еще более высокий уровень в стране. Однако, для этого стоит попотеть. На данный момент в чемпионате страны борьбу ведут 12 команд, разбитые на две группы. Группа А включает в себя команды «Сабах», «Абшерон», «Нефтчи», «Гянджа», «Шеки» и НТД. В группе В борьбу ведут «Орду», «Нахчыван», «Губа», «Сумгайыт», «Ленкорань» и «Серхедчи». Разница в классе тут ощутима, при всем, конечно же, уважении. Правда, ранее, команду «Серхедчи» мы привыкли видеть в борьбе с главными лидерами. Однако, не все так постоянно. Ход нынешнего сезона показывает, что в группе А за лидерство способны бороться, в первую очередь, «Сабах и «Абшерон». Не все гладко идет у «нефтяников», немного отстающих от лидирующей группы, при этом идущих наравне с «Гянджой». Именно вместе с «Сабахом» и «Абшероном», «Нефтчи» представлял страну в этом сезоне в еврокубках.

Аутсайдерами первой группы являются «Шеки» и НТД, потому, данную шестерку команд можно смело разбить на три пары. Не менее интересно дела обстоят в группе В, где команды идут заметно плотнее, что делает эти матчи еще более интересными. Стоит тут отметить и все же оторвавшихся лидеров в лице команд «Орду» и «Нахчыван». Если говорить о регламенте, то в полуфиналы по итогам двадцати туров напрямую выйдут три коллектива из первой группы и один - со второй. Остальные участники начнут стадию с 1/8 финала. Так что, «Нефтчи» и «Гяндже» придется всерьез побороться за третье место, если принимать во внимание отрыв подопечных Римаса Куртинайтиса и Эрхана Токера.

Делано Спенсер

Игрок «ГЯНДЖИ»

"Для меня на первом месте всегда команда. Я готов делать все, что необходимо для победы. Тренеры и партнеры по команде создают для меня возможности, и я благодарен им за это. Ради успеха "Гянджи" я готов идти на любые жертвы"

Естественно, главным костяком всех отмеченных коллективов являются легионеры. Система группы А, предусматривающая участие на площадке четырех иностранных и одного местного баскетболиста, весь продуктивна в вопросе результативности, но не столь эффективна в плане опыта для местных игроков, которым пока сложно бороться за место в составе на равных с более опытными легионерами. В группе В ситуация немного иная, но, практически идентичная. Но, вернемся к борьбе в чемпионате. Тут заметно ощущается тренерская рука все тех те Куртинайтиса («Сабах») и Токера («Абшерон»).

По словам лидера «Нефтчи» Амиля Гамзаева, играя в нормальный баскетбол победить команду «Сабах» на сегодняшний день невозможно. В данном аспекте необходимо учитывать множество факторов, чтобы выводить соперника на ошибки. Однако, в этом сезоне сделать это удалось «абшеронским львам». В декабре они оказались сильнее, выиграв со счетом 97:101.

Джеймс Фрейзер

Игрок «АБШЕРОНА»

«Баскетбол есть баскетбол. В каждом матче требуется что-то свое. Это не меняет для меня смысл игры. Мне просто нравится побеждать. Если я выхожу на площадку, то стараюсь сделать все возможное. Я делаю максимум для победы своей команды».

На сегодняшний день участие в азербайджанском баскетболе иностранных игроков и тренеров играют большую роль в плане развития местной баскетбольной школы, несмотря на меньшую игровую практику наших спортсменов. Можно назвать имена подающих надежды местных баскетболистов, которые в будущем могут взять на себя ответственность и в национальной сборной страны. Муса Исаев, Гусейн Гафланов, Гусейн Мамедов, Рамазан Гараев. Конечно же, хочется верить, что этот список будет расти из года в год. Теперь детско-юношеским академиям уделяется более должное внимание, благодаря чему юношеские сборные Азербайджана по баскетболу демонстрируют неплохой уровень.

Эрхан Токер

Глайный тренер команды «АБШЕРОН»

«Я приехал сюда, чтобы не только тренировать команду, но и поднимать уровень молодых местных игроков. Они начинают прибавлять. В стране есть хорошие молодые баскетболисты. Наверное, нам нужно еще около двух лет, чтобы выйти на новый уровень, где мы сможем играть по системе 3+2»

Если говорить о взрослой мужской сборной Азербайджана по баскетболу, то, на данный момент она принимает участие в группе A предварительного отборочного этапа чемпионата Европы-2029. В двух первых встречах наша команда уступила Люксембургу (90-95) и Северной Македонии (49-87).

С этими соперниками азербайджанской сборной предстоит провести еще по матчу, а также две игры против Ирландии. Даже поражения несут за собой необходимый опыт. Именно этот драгоценный опыт получил азербайджанский клубный баскетбол в нынешнем еврокубковом сезоне, где «Абшерон» и «Нефтчи» вели борьбу в одном квартете в рамках Еврокапа, а «Сабах» достойно выглядел в Лиге Чемпионов. Выйти в плей-офф командам не удалось, хотя шансы были практически до последнего тура. 2026 год должен показать, какие выводы сумели сделать наши клубы исходя из нынешнего сезона еврокубков, а чемпионат страны должен становиться украшением из года в год. Оставляет желать лучшего посещаемость местного чемпионата. Тут, как и в футболе, еврокубковые баталии собирают заметно больший ажиотаж. Насколько быстро получится изменить данную ситуацию к лучшему, покажет время и терпение, которые сейчас так необходимы отечественному баскетболу, стремящемуся к светлому будущему, которое, хочется верить, уже не за горами.

Эмин Ахмедов

Поделиться:
394

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана обратился к молодежи

Общество

От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января

Общество

Женщины в технологиях как архитекторы устойчивого будущего

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 2 февраля - Дня молодежи ...

Спорт

Азербайджанский боец MMA одержал победу нокаутом в Ташкенте - ВИДЕО

Ракетку Новака Джоковича продали за рекордную сумму

На пути к устойчивой системе. Перспективы азербайджанского баскетбола

Награждены победители Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Гурбан Гурбанов: Мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр

Матч «Ливерпуль» - «Карабах» обслужит словацкий арбитр

Последние новости

От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января

Сегодня, 11:23

Азербайджанский боец MMA одержал победу нокаутом в Ташкенте - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Стали известны подробности шокирующего преступления в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:17

Axios: Турция, Египет и Катар задействованы в подготовке ирано-американского саммита в Анкаре

Сегодня, 11:05

Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмой

Сегодня, 11:00

Женщина скончалась от отравления угарным газом на Абшероне

Сегодня, 10:47

«Был пьян и недавно вышел из тюрьмы»: близкие рассказали о мужчине, напавшем с топором на племянников - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Президент Азербайджана обратился к молодежи

Сегодня, 10:38

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Сегодня, 10:35

Опубликованы десятки фото обнаженных людей по скандальному делу Джеффри Эпштейна

Сегодня, 10:20

В Кешля избили сотрудника «Azəriqaz» - новые подробности инцидента

Сегодня, 10:15

Ракетку Новака Джоковича продали за рекордную сумму

Сегодня, 10:07

В Азербайджане утвердили новые правила ввоза телефонов

Сегодня, 10:00

Билл Гейтс отреагировал на обвинения в новых файлах Эпштейна

Сегодня, 10:00

«Лиам теперь дома»: Пятилетний мальчик, задержанный в ходе иммиграционного рейда в США, освобожден

Сегодня, 09:57

В Агсу спор между двумя мужчинами закончился поножовщиной

Сегодня, 09:52

Женщины в технологиях как архитекторы устойчивого будущего

Сегодня, 09:40

В Турции заявили о возможном похищении детей из страны в рамках дела Эпштейна

Сегодня, 09:30

В Лянкяране в частном жилом доме произошел пожар, есть погибший

Сегодня, 09:20

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 2 февраля - Дня молодежи Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 09:15
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48