На пути к устойчивой системе. Перспективы азербайджанского баскетбола

Азербайджанский баскетбол стал на путь правильного развития. Об этом свидетельствует множество фактов.

От игровой практики наших юных игроков до успехов на клубном европейском уровне. Появление команд с устойчивым финансированием дает нам надежду на то, что совсем скоро эта игра выйдет в профессиональном плане на еще более высокий уровень в стране. Однако, для этого стоит попотеть. На данный момент в чемпионате страны борьбу ведут 12 команд, разбитые на две группы. Группа А включает в себя команды «Сабах», «Абшерон», «Нефтчи», «Гянджа», «Шеки» и НТД. В группе В борьбу ведут «Орду», «Нахчыван», «Губа», «Сумгайыт», «Ленкорань» и «Серхедчи». Разница в классе тут ощутима, при всем, конечно же, уважении. Правда, ранее, команду «Серхедчи» мы привыкли видеть в борьбе с главными лидерами. Однако, не все так постоянно. Ход нынешнего сезона показывает, что в группе А за лидерство способны бороться, в первую очередь, «Сабах и «Абшерон». Не все гладко идет у «нефтяников», немного отстающих от лидирующей группы, при этом идущих наравне с «Гянджой». Именно вместе с «Сабахом» и «Абшероном», «Нефтчи» представлял страну в этом сезоне в еврокубках.

Аутсайдерами первой группы являются «Шеки» и НТД, потому, данную шестерку команд можно смело разбить на три пары. Не менее интересно дела обстоят в группе В, где команды идут заметно плотнее, что делает эти матчи еще более интересными. Стоит тут отметить и все же оторвавшихся лидеров в лице команд «Орду» и «Нахчыван». Если говорить о регламенте, то в полуфиналы по итогам двадцати туров напрямую выйдут три коллектива из первой группы и один - со второй. Остальные участники начнут стадию с 1/8 финала. Так что, «Нефтчи» и «Гяндже» придется всерьез побороться за третье место, если принимать во внимание отрыв подопечных Римаса Куртинайтиса и Эрхана Токера.

Делано Спенсер

Игрок «ГЯНДЖИ»

"Для меня на первом месте всегда команда. Я готов делать все, что необходимо для победы. Тренеры и партнеры по команде создают для меня возможности, и я благодарен им за это. Ради успеха "Гянджи" я готов идти на любые жертвы"

Естественно, главным костяком всех отмеченных коллективов являются легионеры. Система группы А, предусматривающая участие на площадке четырех иностранных и одного местного баскетболиста, весь продуктивна в вопросе результативности, но не столь эффективна в плане опыта для местных игроков, которым пока сложно бороться за место в составе на равных с более опытными легионерами. В группе В ситуация немного иная, но, практически идентичная. Но, вернемся к борьбе в чемпионате. Тут заметно ощущается тренерская рука все тех те Куртинайтиса («Сабах») и Токера («Абшерон»).

По словам лидера «Нефтчи» Амиля Гамзаева, играя в нормальный баскетбол победить команду «Сабах» на сегодняшний день невозможно. В данном аспекте необходимо учитывать множество факторов, чтобы выводить соперника на ошибки. Однако, в этом сезоне сделать это удалось «абшеронским львам». В декабре они оказались сильнее, выиграв со счетом 97:101.

Джеймс Фрейзер

Игрок «АБШЕРОНА»

«Баскетбол есть баскетбол. В каждом матче требуется что-то свое. Это не меняет для меня смысл игры. Мне просто нравится побеждать. Если я выхожу на площадку, то стараюсь сделать все возможное. Я делаю максимум для победы своей команды».

На сегодняшний день участие в азербайджанском баскетболе иностранных игроков и тренеров играют большую роль в плане развития местной баскетбольной школы, несмотря на меньшую игровую практику наших спортсменов. Можно назвать имена подающих надежды местных баскетболистов, которые в будущем могут взять на себя ответственность и в национальной сборной страны. Муса Исаев, Гусейн Гафланов, Гусейн Мамедов, Рамазан Гараев. Конечно же, хочется верить, что этот список будет расти из года в год. Теперь детско-юношеским академиям уделяется более должное внимание, благодаря чему юношеские сборные Азербайджана по баскетболу демонстрируют неплохой уровень.

Эрхан Токер

Глайный тренер команды «АБШЕРОН»

«Я приехал сюда, чтобы не только тренировать команду, но и поднимать уровень молодых местных игроков. Они начинают прибавлять. В стране есть хорошие молодые баскетболисты. Наверное, нам нужно еще около двух лет, чтобы выйти на новый уровень, где мы сможем играть по системе 3+2»

Если говорить о взрослой мужской сборной Азербайджана по баскетболу, то, на данный момент она принимает участие в группе A предварительного отборочного этапа чемпионата Европы-2029. В двух первых встречах наша команда уступила Люксембургу (90-95) и Северной Македонии (49-87).

С этими соперниками азербайджанской сборной предстоит провести еще по матчу, а также две игры против Ирландии. Даже поражения несут за собой необходимый опыт. Именно этот драгоценный опыт получил азербайджанский клубный баскетбол в нынешнем еврокубковом сезоне, где «Абшерон» и «Нефтчи» вели борьбу в одном квартете в рамках Еврокапа, а «Сабах» достойно выглядел в Лиге Чемпионов. Выйти в плей-офф командам не удалось, хотя шансы были практически до последнего тура. 2026 год должен показать, какие выводы сумели сделать наши клубы исходя из нынешнего сезона еврокубков, а чемпионат страны должен становиться украшением из года в год. Оставляет желать лучшего посещаемость местного чемпионата. Тут, как и в футболе, еврокубковые баталии собирают заметно больший ажиотаж. Насколько быстро получится изменить данную ситуацию к лучшему, покажет время и терпение, которые сейчас так необходимы отечественному баскетболу, стремящемуся к светлому будущему, которое, хочется верить, уже не за горами.

Эмин Ахмедов