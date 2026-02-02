Билл Гейтс отреагировал на обвинения в новых файлах Эпштейна

Представитель миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса отверг обвинения, появившиеся в недавно опубликованных документах по скандальному делу Джеффри Эпштейна.

Дело Дж.Эпштейна, обвинённого в сексуальных преступлениях и найденного мёртвым в тюрьме, снова оказалось в центре внимания в США после публикации части материалов расследования.

В ряде электронных писем также содержатся неподтверждённые утверждения о Билле Гейтсе - в частности, что он якобы пытался скрыть от своей тогдашней супруги заболевание после отношений с «российскими девушками».

Комментируя Business İnsider публикацию, представитель Гейтса заявил следующее: «Эти утверждения абсолютно абсурдны и полностью ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, - это разочарование Эпштейна тем, что у него не было продолжающихся отношений с Гейтсом, и то, на какие меры он был готов пойти, чтобы заманить и оклеветать».

Новые материалы стали частью масштабной публикации более чем трёх миллионов документов, включающих электронные письма, судебные файлы и фотографии, связанные с расследованием преступлений Эпштейна.

