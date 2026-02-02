«Был пьян и недавно вышел из тюрьмы»: близкие рассказали о мужчине, напавшем с топором на племянников - ВИДЕО

Накануне в Джалилабаде мужчина нанес ранения колюще-режущим предметом детям своего брата (племянникам), в результате чего один из них скончался, а другой получил ранения.

Родственники подростков 14 и 15 лет, подвергшихся нападению с топором в Джалилабаде, рассказали о случившемся:

«Прибежали и увидели, что дядя изрубил детей топором. Одному из них удар пришелся прямо в область головы — буквально размозжило мозг. Девочка скончалась. У самого нападавшего тоже есть двое детей.

Как родной дядя мог так поступить с детьми своего брата? Это не по-человечески. Он только недавно вышел из тюрьмы. К тому же он злоупотреблял алкоголем и в момент совершения преступления тоже был пьян».

