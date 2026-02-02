В Кешля избили сотрудника «Azəriqaz» - новые подробности инцидента

Как сообщалось ранее, в поселке Кешля Низаминского района абонент избил сотрудника «Азеригаз» по фамилии М.Музаффаров.

Ранее гражданин, позвонил сотруднику, пожаловавшись на слишком высокий расход газа и потребовал прийти к нему на квартиру для выяснения обстоятельств.

Как только М.Музаффаров прибыл по адресу, отец вместе с сыном напали на него и избили.

В ответ на запрос в пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Гражданин Интигам Хыдыров, подозреваемый в нанесении телесных повреждений сотруднику «Азеригаз», задержан.