В Кешля избили сотрудника «Azəriqaz» - новые подробности инцидента
Как сообщалось ранее, в поселке Кешля Низаминского района абонент избил сотрудника «Азеригаз» по фамилии М.Музаффаров.
Ранее гражданин, позвонил сотруднику, пожаловавшись на слишком высокий расход газа и потребовал прийти к нему на квартиру для выяснения обстоятельств.
Как только М.Музаффаров прибыл по адресу, отец вместе с сыном напали на него и избили.
В ответ на запрос в пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Гражданин Интигам Хыдыров, подозреваемый в нанесении телесных повреждений сотруднику «Азеригаз», задержан.
