Ракетку Новака Джоковича продали за рекордную сумму

Ракетка серба Новака Джоковича, которую он использовал в победном финале Открытого чемпионата Австралии 2012 года, была продана на аукционе за $540 тыс.

Об этом сообщил телеканал ESPN.

Финал Открытого чемпионата Австралии - 2012 является самым продолжительным в истории решающих матчей на турнирах Большого шлема. В нем Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча продолжалась 5 часов и 53 минуты.

Данная сумма является рекордной для теннисных ракеток. Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году, тогда ракетка испанца Карлоса Алькараса, с которой он победил Джоковича в финале Уимблдона-2023, была продана за $173 тыс.

Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Джокович рекордные 10 раз становился победителем соревнования. В 2012 году он выиграл данный турнир в третий раз.