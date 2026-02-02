 Опубликованы десятки фото обнаженных людей по скандальному делу Джеффри Эпштейна | 1news.az | Новости
Опубликованы десятки фото обнаженных людей по скандальному делу Джеффри Эпштейна

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня

Газета The New York Times сообщает, что Минюст США опубликовал десятки фотографий обнаженных людей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, на которых сфотографированные лица выглядят молодо, однако, как отмечает газета, невозможно определить, являются ли они несовершеннолетними.

По данным The New York Times, число этих снимков составило около 40 - подчеркивается, что неотредактированные фотографии обнаженных людей были опубликованы в рамках раскрытия информации по делу уличенного в педофилии и не только Дж.Эпштейна. Предположительно кадры принадлежат к его частной коллекции.

Газета также отмечает, что на некоторых снимках места съёмки визуально совпадают с локациями на частном острове Эпштейна, включая пляж, а другие - это спальни и другие личные помещения.

The New York Times сообщила, что уведомила Минюст США о неотредактированных фото по делу Эпштейна, после чего ведомство удалило или отредактировало большинство снимков.

292

