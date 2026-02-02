Женщины в технологиях как архитекторы устойчивого будущего

Введение

Когда мы обсуждаем роль женщин в технологической сфере, часто акцент делается на вопросах гендерного равенства. Однако гораздо важнее задуматься о том, как наше будущее формируется с помощью технологий.

Современные исследования в области нейронауки и лидерства указывают на то, что различия между женщинами и мужчинами не связаны с уровнем интеллекта, а касаются скорее стратегий мышления и подходов к принятию решений.

Исследование, проведенное Университетом Пенсильвании (RubenC. Guretal., PNAS), выявило, что у женщин в среднем более развиты межполушарные связи мозга. Это обуславливает их способность к системному мышлению, учитывающему контекст, последствия и влияние принимаемых решений на людей и окружающую среду. У мужчин, напротив, чаще выражены внутриполушарные связи, что способствует концентрации на задачах, скорости их выполнения и достижении конкретных результатов.

В прикладных моделях Саймона Барона-Коэна из Кембриджского университета мужской тип мышления характеризуется как более систематизирующий, тогда как женский тип мышления описывается как более эмпатизирующий. Иными словами, мужчины чаще задаются вопросом: «Будет ли это работать?», в то время как женщины склонны спрашивать: «Для чего это необходимо?»

В эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций второй вопрос приобретает такую же значимость, как и первый. Это напрямую влияет на результаты бизнеса. Важно отметить, что здесь нет места стереотипам или противопоставлениям, речь идёт о качестве решений, которые формируют наше будущее.

Устойчивое, безопасное и человечное будущее возможно, только если в его создании участвуют разнообразные типы мышления, опыт и ценности. Женский голос в этом процессе играет незаменимую роль.

Технологии как инструмент усиления: возможности и риски

В современном мире технологии ускоряют рабочие процессы, упрощают выбор и расширяют функциональные возможности. Однако их внедрение также усиливает зависимость пользователей.

Согласно международным исследованиям, 90% населения ежедневно используют цифровые технологии для выполнения рабочих задач, поддержания коммуникации и принятия решений. 70% респондентов отмечают, что они всё чаще полагаются на алгоритмы и рекомендации, чем на собственное мнение. Важно отметить, что женщины чаще, чем мужчины, признают свою эмоциональную зависимость от технологий в контексте профессиональной деятельности, материнства и социальной оценки. Более 60% женщин указывают на то, что технологии не только повышают их эффективность, но и усиливают чувство перегруженности, психологического давления и утраты контроля.

С увеличением зависимости от технологий возрастает вероятность утраты способности к самостоятельному мышлению, интуиции и личному выбору. Возникает впечатление, что наши действия зависят исключительно от функционирования системы: наличия интернета, электричества и алгоритмов. Именно в этот момент мы теряем свою автономию.

Исторический контекст: почему женщины переживают это особенно остро

Женщины переживают этот процесс острее по нескольким причинам. Во-первых, исторически они получили доступ к технологиям гораздо позже мужчин, и то не как равные партнёры, а скорее как исключение. До середины XX века технологии практически полностью ассоциировались с мужской сферой.

В 1970–1980-е годы женщины начали активнее получать образование в сфере информационных технологий. Однако даже в наши дни их доля среди специалистов в этой области не превышает 30%. Этот факт указывает на то, что IT для женщин — это не просто инструмент, а поле, где им приходится бороться за своё место, право голоса и признание.

Именно поэтому женщины особенно остро переживают обезличивание решений и передачу выбора алгоритмам.

Нежелание становиться безликим — это не проявление страха или отставания. Это выражение осознанности. Стремление женщин сохранять свою индивидуальность, независимость и ответственность — это не препятствие для прогресса, а важный защитный барьер, который сегодня необходим всему обществу.

Поэтому обсуждение роли женщин в сфере технологий — это вопрос качества будущего, в котором технологии должны служить человеку, а не заменять его волю и голос.

Почему женщины по-другому относятся к технологиям

Технологии не возникают из ниоткуда, они рождаются из ошибок, экспериментов и готовности идти туда, где успех не гарантирован. Один из ярких примеров —пенициллин, который был изобретен Александром Флемингом не благодаря идеальному эксперименту, а из-за "небрежности": он оставил чашки Петри грязными и заметил, что плесень подавляет бактерии. Эта ошибка, соединенная с наблюдательностью, спасла множество жизней.

Цифровые технологии также развивались по этому принципу. Интернет, GPS и современные системы искусственного интеллекта появились благодаря пробам, сбоям и перестройкам. В сфере IT и искусственного интеллекта ошибка сегодня является неотъемлемой частью процесса обучения, а не свидетельством некомпетентности. Именно поэтому привычка "не бояться ошибок" стала основой технологического прогресса.

Однако для женщин этот подход долгое время не применялся.

История науки и технологий показывает, что женщины часто сталкивались с отсутствием права на ошибки. Их достижения признавались реже, а требования к совершенству были выше. Каждая неудача воспринималась не как возможность для роста, а как доказательство их непригодности.

Ярким примером служит Розалинд Франклин, чьи исследования структуры ДНК заложили основу для великого открытия. Женщина, совершившая ключевой вклад, осталась в тени, а признание получили другие.

Другой пример — Ада Лавлейс, создавшая в XIX веке первый в мире алгоритм. Долгое время её труды называли лишь проявлением «поэтического воображения», а не научным достижением, во многом из-за того, что она была женщиной. Лишь спустя много лет её признали первым программистом в истории. То же самое произошло и с женщинами-программистами в NASA в 1950–60-е годы. Они выполняли сложные вычисления для космических миссий, но их воспринимали не как инженеров, а как «computers».

Исторические причины объясняют, почему женщины сегодня взаимодействуют с технологиями иначе. Для них ошибка часто воспринимается не как возможность учиться, а как угроза репутации. Это напрямую влияет на их готовность экспериментировать в технологической сфере.

Поэтому обсуждение женщин и технологий — это вопрос о том, какие мы создаём условия для развития инноваций.

Чтобы добиться технологического прогресса, нужно избавиться от страха перед ошибками.

Чтобы полноценно вовлечь женщин в мир технологий, надо устранить страх осуждения за эксперименты. Ведь инновации рождаются там, где человек может пробовать и ошибаться.

Чтобы изменить реальность, нужно изменить подход!

Когда женщины впервые сталкиваются с новыми технологиями, они не сразу интересуются, как эти технологии функционируют. Вместо этого они хотят понять, для чего они предназначены. Женщин интересует не только техническая составляющая, но и практическая польза нового инструмента. Они стремятся выяснить, как это устройство может быть полезно в их повседневной жизни, какой смысл оно несёт и как может изменить их рутинные задачи..

Женщины склонны мыслить системно. Они воспринимают технологии не как отдельные инструменты, а как часть более широкой системы, которая воздействует на людей, отношения, безопасность и будущее общества. Именно поэтому технологии, которые не имеют явной пользы или ценности, зачастую вызывают у женщин внутренний протест. Этот протест обусловлен не нежеланием принимать новое, а отсутствием ответа на главный вопрос: Кто выигрывает от этого решения?

Это не признак слабости, а скорее проявление осознанности и ответственности. Многие женщины выбирают tech-for-good, то есть технологии, которые улучшают качество жизни, делают системы безопаснее, справедливее и устойчивее. Они не стремятся к личному признанию или материальным выгодам, а работают ради общего блага.

В эпоху искусственного интеллекта вопрос «зачем?» становится особенно важным. Современные технологии не только влияют на рабочие процессы, но и формируют общественные нормы, модели поведения и представления о ценности человека.

Из-за этого различия возникает дискуссия о том, почему активное участие женщин в технологической сфере — это фундамент качественного будущего.

Современные технологии значительно расширили возможности для женщин в последние десятилетия.

По данным WorldEconomicForum, свыше 50% новых цифровых позиций не требуют традиционного инженерного или IT-образования. Их можно освоить через онлайн-курсы и практические занятия. Это особенно актуально для женщин, которые, как показывает исследование OECD, в два раза чаще мужчин делают перерывы в карьере из-за семейных обстоятельств. Технологии помогают снизить негативные последствия таких перерывов для профессионального роста.

Согласно данным McKinseyGlobalInstitute, использование автоматизации и AI может сократить время выполнения рутинных задач на 20–40%, что особенно важно для женщин, которые часто совмещают несколько ролей.

Гибкость форматов работы усиливает этот эффект. По информации из HarvardBusinessReview, женщины на 25–30% чаще мужчин выбирают удаленную или гибридную занятость при наличии такой возможности, и при этом показывают более высокий уровень устойчивой продуктивности.

Автоматизация меняет правила построения карьеры и ведения бизнеса. Это особенно важно для женщин-предпринимателей, которым, по данным BostonConsultingGroup, инвестируют на 30-40% меньше, но при этом они показывают более высокую рентабельность инвестиций.

Технологии помогают женщинам поверить в себя.

Женщины способны удерживать больше параллельных контекстов одновременно: работу, семейные обязанности, эмоциональные и социальные роли. Такое многозадачное мышление увеличивает риск ментального перегруза. Использование инструментов внешней когнитивной поддержки, таких как искусственный интеллект (AI), помогает распределить нагрузку и восстановить ясность мышления без ущерба для глубины и ответственности.

И это крайне важно. Согласно данным HarvardBusinessReview, более 60% женщин в технологической сфере признают, что сомневаются в своей компетентности, даже при наличии объективных достижений и опыта. Применение AI как безопасного пространства для проверки идей, гипотез и формулировок помогает снизить этот эффект. Важно отметить, что AI в данном контексте не заменяет человеческий голос, а лишь усиливает его. Он структурирует мысли, уменьшает тревожность, устраняет страх ошибки и позволяет сохранить авторство решений. AI не становится источником истины, он становится инструментом уверенности.

Всё больше женщин начинают видеть в искусственном интеллекте не угрозу или соперника, а надёжного помощника. Он способствует более чёткому мышлению, уверенной речи и осознанным действиям, при этом не подавляя индивидуальности.

Женщины и технологии с человеческим лицом

Женщины в технологических командах склонны акцентировать внимание на аспектах, связанных с человеческим фактором:

— как пользователь будет воспринимать взаимодействие с продуктом;

— в каких ситуациях возможны ошибки или стрессовые ситуации;

— какие группы пользователей могут оказаться уязвимыми или исключёнными.

В области искусственного интеллекта вклад женщин особо значим в вопросах этики и безопасности. По данным AINowInstitute (Нью-Йоркский университет), команды, включающие женщин и специалистов с гуманитарным и социальным образованием, быстрее выявляют риски алгоритмической дискриминации, предвзятости и непреднамеренного вреда.

Когда женщины участвуют в разработке технологий, акцент смещается с демонстрации возможностей на безопасность и надежность; с быстроты внедрения на долгосрочные последствия; с вопроса «что система может» на «какие эмоции она вызывает у человека».

Это не тормозит развитие технологий. Напротив, исследования показывают, что такой подход способствует созданию более устойчивых, этичных и принимаемых обществом решений. В условиях распространения искусственного интеллекта технологии, учитывающие человеческие потребности, становятся не просто желательными, а необходимыми для завоевания доверия и обеспечения качества будущего. Именно здесь роль женщин приобретает ключевое значение.

Заключение

В заключение стоит подчеркнуть, что развитие технологий зависит не только от их интеллектуальных возможностей, но и от их способности быть человечными. В грядущем женский подход перестанет восприниматься как альтернатива и станет ключевым фактором, определяющим высокое качество.

Женщины привносят в технологии человеческие качества, которые не поддаются автоматизации: внимание к людям, ответственность за результаты и умение видеть ситуацию целиком. Эти свойства делают технологии не просто инструментами, а надёжными системами, на которые можно положиться.

Женщины в технологиях — архитекторы будущего. Их участие в создании технологических решений формирует мир, где прогресс измеряется не только скоростью инноваций, но и тем, как они меняют общество. Способность женщин видеть контекст, учитывать последствия и сохранять фокус на человеке придаёт технологиям устойчивость — ту самую глубину и доверие, без которых инновации теряют смысл. И если технологии действительно должны служить людям, то участие женщин в их развитии становится не пожеланием, а фундаментом баланса, устойчивости и долгосрочной ценности решений.

Автор: Партнёр организации Women in Tech Azerbaijan Эльнара Меджидова - Руководитель трансформационных програм для работников