В Лянкяране в частном жилом доме произошел пожар, есть погибший

В Лянкяране в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован в ночные часы на территории села Ашагы Нюведи Лянкяранского района.

Возгорание произошло в двухэтажном доме общей площадью 400 кв. м, принадлежащем местному жителю Рафи Фирдовси оглу Рагимову (1981 г. р.). К месту происшествия были незамедлительно привлечены две единицы техники и личный состав Лянкяранской части пожарной охраны МЧС. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки.

В ходе осмотра в помещении было обнаружено тело хозяина дома Р.Рагимова. Тело передано в Лянкяранское межрайонное зональное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения внутреннего и внешнего осмотра.

Отметим, что в результате происшествия сгорели воспламеняющиеся конструкции 6-комнатного дома (каждый этаж площадью по 200 кв. м).

По данному факту проводится расследование.