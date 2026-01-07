Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Минный инцидент произошел сегодня на территории села Мехдили освобожденного от оккупации Джебраильского района, сообщает Азербайджанское агентство по разминированию (АНАМА).
Сотрудник одной из частных компаний, привлеченных к операциям по гуманитарному разминированию, Мамедов Рашад Нариман оглу, 1985 года рождения, подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.
В результате инцидента Р.Мамедов получил легкие ранения в области ноги.
Пострадавший сотрудник был эвакуирован в центральную районную больницу.
Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
