Сапер подорвался на мине в Джебраиле

Минный инцидент произошел сегодня на территории села Мехдили освобожденного от оккупации Джебраильского района, сообщает Азербайджанское агентство по разминированию (АНАМА).

Сотрудник одной из частных компаний, привлеченных к операциям по гуманитарному разминированию, Мамедов Рашад Нариман оглу, 1985 года рождения, подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.

В результате инцидента Р.Мамедов получил легкие ранения в области ноги.

Пострадавший сотрудник был эвакуирован в центральную районную больницу.

Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.