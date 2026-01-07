Должностным лицам НАНА предъявлены обвинения в хищениях в крупном размере

Завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что директор Лянкяранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана Мехман Алиев, действуя в сговоре с главным бухгалтером Хасилом Аскеровым и заместителем директора по общим вопросам Намигом Гасымовым, при содействии гражданина Мехмана Гарибова злоупотребляли служебными полномочиями и умышленно вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.

Следствием установлено, что в период с ноября 2023 года по июнь 2025 года указанными лицами обеспечивалась выплата заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, оформлялись фиктивные договоры аренды нежилых помещений, а также мнимое выполнение работ и оказание услуг. В результате этих действий были обналичены средства государственного бюджета, а крупные суммы денежных средств, вверенные по службе, присвоены и растрачены.

На основании собранных доказательств Мехману Алиеву и Хасилу Аскерову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Намигу Гасымову предъявлены обвинения по статьям 179.2.1, 179.2.3 и 179.2.4 УК АР, а Мехману Гарибову — по статьям 32.5 и 179.2.1, 32.5 и 179.2.3, 32.5 и 179.2.4, а также по другим статьям Кодекса.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Кроме того, по ходатайству следователя и представлению прокурора судом принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей Мехмана Алиева и Намига Гасымова.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.