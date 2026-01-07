Пассажир погиб, упав на пути на станции «Нариманов» - ВИДЕО

Сегодня около 20:00 пассажир упал на пути на станции «Нариманов».

Об этом сообщили в «Баку Метрополитене».

Высокое напряжение с контактного рельса было немедленно отключено, а на место вызвана служба скорой медицинской помощи.

После восстановления напряжения поезд отправили по маршруту без пассажиров и направили cо станции «Нариманов» на электродепо.

Из-за инцидента произошли дополнительные задержки движения.

Отметим, что пассажир, упавший на путь, скончался.