Пассажир погиб, упав на пути на станции «Нариманов» - ВИДЕО
Сегодня около 20:00 пассажир упал на пути на станции «Нариманов».
Об этом сообщили в «Баку Метрополитене».
Высокое напряжение с контактного рельса было немедленно отключено, а на место вызвана служба скорой медицинской помощи.
После восстановления напряжения поезд отправили по маршруту без пассажиров и направили cо станции «Нариманов» на электродепо.
Из-за инцидента произошли дополнительные задержки движения.
Отметим, что пассажир, упавший на путь, скончался.
