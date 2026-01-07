Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

Начальник Билясуварского таможенного управления, полковник таможенной службы Санан Шахбандаев освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает Unikal, соответствующий приказ подписал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Шахин Багиров.

Отметим, что некоторое время назад в ходе проведённых Государственным таможенным комитетом оперативных мероприятий в Билясуварском таможенном управлении была обнаружена крупная партия контрабанды.