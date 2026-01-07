 Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности | 1news.az | Новости
Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

First News Media21:20 - Сегодня
Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

Начальник Билясуварского таможенного управления, полковник таможенной службы Санан Шахбандаев освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает Unikal, соответствующий приказ подписал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Шахин Багиров.

Отметим, что некоторое время назад в ходе проведённых Государственным таможенным комитетом оперативных мероприятий в Билясуварском таможенном управлении была обнаружена крупная партия контрабанды.

