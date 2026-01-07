 В Госкомтаможне произведено новое назначение | 1news.az | Новости
В Госкомтаможне произведено новое назначение

First News Media21:25 - Сегодня
В Госкомтаможне произведено новое назначение

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана произошло новое назначение.

Как сообщает Unikal, по приказу председателя ведомства, генерал-лейтенанта таможенной службы Шахина Багирова, начальником Управления международного сотрудничества ГТК назначен полковник таможенной службы Вугар Гамидли.

Отмечается, что В. Гамидли начал службу в таможенных органах в 2003 году. За это время он занимал должности старшего инспектора Управления внешних связей ГТК, старшего инспектора отдела двустороннего таможенного сотрудничества того же управления, начальника отдела сотрудничества с международными организациями и протокола, начальника отдела протокола и работы с зарубежными представительствами, начальника отдела по работе с международными договорами, а также заместителя начальника Управления международного сотрудничества.

Ранее руководителем данного управления был полковник таможенной службы Дилавер Фарзалиев.

