МЧС напомнило о запрете выхода маломерных судов при тумане

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, прогнозируется продолжение туманной погоды на территории страны, в том числе в направлении города Баку и Абшеронского района на Каспийском море, при этом видимость на воде составит 50-500 метров.

С учетом вышеизложенного МЧС обращается к пользователям маломерных судов и напоминает, что во избежание опасных ситуаций эксплуатация маломерных судов в условиях тумана запрещена: «Помните: пренебрежение правилами - это опасность для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!».